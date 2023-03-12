«Ростов» — «Пари НН»: команды не открыли счёт по итогам первого тайма

Сегодня, 12 марта, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимает «Пари Нижний Новгород». Команды встречаются на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра Антона Фролова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На протяжении первых 45 минут «Ростов» владел мячом 67% игрового времени, но при этом нанёс только семь ударов по воротам (два в створ). У гостей было девять попыток взятия ворот, из которых в створ пришлось три удара.

Подопечные Валерия Карпина занимают третье место турнирной таблицы, имея в активе 34 очка по итогам 18 туров. Их отставание от московского «Спартака» составляет пять очков. У «Пари НН» 19 очков, команда занимает 12-е место российского чемпионата, имея столько же очков, сколько и у «Локомотива», находящегося в зоне стыковых матчей.