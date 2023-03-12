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«Затишье перед штормом». Владимир Писарский — о безголевом матче с ЦСКА

«Затишье перед штормом». Владимир Писарский — о безголевом матче с ЦСКА
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский не отчаивается после того, как не сумел забить в ворота ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не удалось забить в ворота ЦСКА? Бывают такие игры. Значит, затишье перед штормом», — сказал Писарский в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

Владимир Писарский уходил на зимнюю паузу лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 14 голов. Это число сохраняется у нападающего после двух встреч весенней части РПЛ, на первое место выбрались Малком («Зенит»), и Квинси Промес («Спартак»), забившие по 16 мячей.

Улучшить свои бомбардирские показатели в турнире Писарский сможет 19 марта, когда «Крылья» в Самаре сыграют с грозненским «Ахматом».

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