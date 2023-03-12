Федотов объяснил решение не выпускать Карраскаля в стартовом составе на матч с «Крыльями»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль появился на поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0) не в стартовом составе. Колумбиец вышел на 81-й минуте, заменив Кирилла Набабкина.
«Он пропустил несколько тренировок из-за пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. В концовке дали ему немного времени на поле», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.
24-летний Хорхе Карраскаль играет за московский клуб с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 22 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
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