Федотов объяснил решение не выпускать Карраскаля в стартовом составе на матч с «Крыльями»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль появился на поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0) не в стартовом составе. Колумбиец вышел на 81-й минуте, заменив Кирилла Набабкина.

«Он пропустил несколько тренировок из-за пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. В концовке дали ему немного времени на поле», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

24-летний Хорхе Карраскаль играет за московский клуб с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 22 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.