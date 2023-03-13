«После такой игры можно забыть о сборной России». Коваленко — о разгроме «Крыльев» от ЦСКА

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко считает, что ему можно забыть о сборной России после разгромного поражения от ЦСКА (0:4) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
После первого гола посыпались, психологически не справились. Мы допустили ошибки, после которых нам забили. Обрезали, вот и всё. Тренер в перерыве сказал усилить темп, проводить больше времени в атаке, на мой взгляд, в некоторых моментах нам удалось это сделать. Своей игрой, конечно, тоже недоволен, потому что два мяча «привёз»: третий и четвёртый голы — мои.
Насколько для меня важно оказаться в расширенном списке сборной России? Конечно, это важно — оказаться в расширенном списке, но после этой игры о сборной можно забыть. Это был ужас», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».
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