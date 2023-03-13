Кварацхелия и Осимхен поучаствовали в свыше 50% голов «Наполи» в нынешнем сезоне

Нападающие «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен на двоих в нынешнем сезоне поучаствовали в 43 из 81 гола команды (51%). Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».

22-летний Кварацхелия пополнил состав «Наполи» летом 2022 года. В 28 матчах за команду грузинский нападающий забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Российским болельщикам Кварацхелия известен по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин». Бывший главный тренер казанцев Леонид Слуцкий ранее заявил, что Кварацхелия был продан «Рубином» напрямую в «Наполи». Однако между командами у Хвичи был опыт выступления за батумское «Динамо».

24-летний Осимхен играет за «Наполи» с лета 2020 года, когда перешёл из «Лилля». В текущем сезоне нигериец забил 21 гол и отдал пять результативных передач в 27 встречах.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи». Видеоролик: