Защитник «Крыльев» Бейл — о разгроме от ЦСКА: у «Крыльев» не получилось практически ничего
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл подвёл итоги матча с ЦСКА (0:4) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«У нас не получилось практически ничего. Но опускать руки мы не намерены. Разберём ошибки и будем биться за результат. Следующий матч – уже в среду!» — написал Бейл в своём телеграм-канале.
Это поражение стало для «Крыльев Советов» третьим подряд в чемпионате России. Ранее команда Игоря Осинькина проиграла «Ростову» (1:3) и «Динамо» (0:1). Сейчас самарцы с 20 очками занимают в турнирной таблице промежуточное 11-е место. В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» дома (19 марта).
27-летний Бейл играет за самарскую команду с августа 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и две результативные передачи в 26 встречах.
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