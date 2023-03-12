Защитник «Крыльев» Бейл — о разгроме от ЦСКА: у «Крыльев» не получилось практически ничего

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл подвёл итоги матча с ЦСКА (0:4) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«У нас не получилось практически ничего. Но опускать руки мы не намерены. Разберём ошибки и будем биться за результат. Следующий матч – уже в среду!» — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Это поражение стало для «Крыльев Советов» третьим подряд в чемпионате России. Ранее команда Игоря Осинькина проиграла «Ростову» (1:3) и «Динамо» (0:1). Сейчас самарцы с 20 очками занимают в турнирной таблице промежуточное 11-е место. В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» дома (19 марта).

27-летний Бейл играет за самарскую команду с августа 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и две результативные передачи в 26 встречах.