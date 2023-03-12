«Монако» проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1, Головин не отметился результативными действиями

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Луи II» в Монако состоялся матч 27-го тура чемпионата Франции. Встречались местный «Монако» и «Реймс». Финальный свисток Томаса Леонара зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 51-й минуте забил Фоларин Балогун, отличившийся в 16-й раз в 26-м матче Лиги 1. Он входит в тройку лучших бомбардиров турнира, уступая лишь Джонатану Дэвиду из «Лилля» и Килиану Мбаппе из «ПСЖ», в активе которых по 19 голов.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 81 минуту, а затем уступил место Такуми Минамино.

«Реймс» набрал 43 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. «Монако» с 51 очком располагается на четвёртой позиции.