«Монако» проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1, Головин не отметился результативными действиями
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Сегодня, 12 марта, на стадионе «Луи II» в Монако состоялся матч 27-го тура чемпионата Франции. Встречались местный «Монако» и «Реймс». Финальный свисток Томаса Леонара зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 51-й минуте забил Фоларин Балогун, отличившийся в 16-й раз в 26-м матче Лиги 1. Он входит в тройку лучших бомбардиров турнира, уступая лишь Джонатану Дэвиду из «Лилля» и Килиану Мбаппе из «ПСЖ», в активе которых по 19 голов.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 81 минуту, а затем уступил место Такуми Минамино.
«Реймс» набрал 43 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. «Монако» с 51 очком располагается на четвёртой позиции.
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