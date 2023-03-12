«Ростов» — «Пари НН»: Сулейманов сравнял счёт на 64-й минуте

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Сегодня, 12 марта, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимает «Пари Нижний Новгород». Команды встречаются на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра Антона Фролова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте гости провели опасную атаку. В завершении был точен нападающий Тимур Сулейманов, который уверенно реализовал голевой момент — 1:1.

Подопечные Валерия Карпина занимают третье место турнирной таблицы, имея в активе 34 очка по итогам 18 туров. Их отставание от московского «Спартака» составляет пять очков. У «Пари НН» 19 очков, команда занимает 12-е место российского чемпионата, имея столько же очков, сколько и у «Локомотива», находящегося в зоне стыковых матчей.