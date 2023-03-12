Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Пари НН»: Сулейманов сравнял счёт на 64-й минуте

«Ростов» — «Пари НН»: Сулейманов сравнял счёт на 64-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 марта, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимает «Пари Нижний Новгород». Команды встречаются на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра Антона Фролова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте гости провели опасную атаку. В завершении был точен нападающий Тимур Сулейманов, который уверенно реализовал голевой момент — 1:1.

Подопечные Валерия Карпина занимают третье место турнирной таблицы, имея в активе 34 очка по итогам 18 туров. Их отставание от московского «Спартака» составляет пять очков. У «Пари НН» 19 очков, команда занимает 12-е место российского чемпионата, имея столько же очков, сколько и у «Локомотива», находящегося в зоне стыковых матчей.

Ужасающий «привоз» обороны Карпина! И это после спорного судейского решения! LIVE Ужасающий «привоз» обороны Карпина! И это после спорного судейского решения! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023