«Крылья Советов» проиграли три матча в РПЛ подряд. Разница голов — 1:8

«Крылья Советов» сегодня, 12 марта, проиграли ЦСКА (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Для команды Игоря Осинькина это поражение стало третьим подряд в турнире. Ранее самарский клуб проиграл «Динамо» (0:1) и «Ростову» (1:3) в последней игре РПЛ перед зимней паузой.

Сейчас «Крылья Советов» с 20 очками в 19 матчах занимают в турнирной таблице 11-е место. 15 марта самарцы вновь сыграют с ЦСКА, на этот раз дома, в рамках первого матча Фонбет Кубка России. 19 марта «Крылья Советов» в 20-м туре РПЛ встретятся дома с «Ахматом», а затем их ждёт матч с «Оренбургом» (2 апреля). Ответная встреча Фонбет Кубка России с ЦСКА пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве 4 апреля, а после неё «Крылья» ждёт выезд в Сочи (9 апреля).