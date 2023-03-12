Тимур Сулейманов стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Нижний Новгород»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов забил свой 20-й гол в команде и стал лучшим бомбардиром в истории нижегородского клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Пари Нижний Новгород».
Сулейманов отметился забитым мячом в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. На момент написания новости счёт равный — 1:1.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 18 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.
- 12 марта 2023
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