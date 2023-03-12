«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ благодаря голам Исака и Альмирона
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ньюкасл» одержал победу со счётом 2:1.
На 26-й минуте отличился нападающий хозяев Александер Исак с передачи Кирана Триппьера. На 70-й минуте счёт сравнял форвард «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан. Победу «Ньюкаслу» принёс полузащитник Мигель Альмирон на 79-й минуте. Ему ассистировал Джозеф Уиллок.
«Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 25 матчей. «Вулверхэмптон» располагается на 13-й строчке — 27 очков. Лидирует «Арсенал» (66).
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