«Ростов» приблизился к рекорду РПЛ по заработанным пенальти

Сегодня, 12 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» обыграл «Пари Нижний Новгород» благодаря голу защитника Максима Осипенко с пенальти на 90+4-й минуте. Как сообщает телеграм-канал статистического портала Opta Sports, для подопечных Валерия Карпина это уже 12-й заработанный 11-метровый по ходу сезона, что на один меньше рекорда чемпионата.

Рекордсменами РПЛ являются «Краснодар» в сезоне-2021/2022 и самарские «Крылья Советов» в 2004 году, которые заработали по 13 пенальти соответственно. «Ростов» может побить этот показатель, если заработает до конца текущего розыгрыша чемпионата ещё как минимум два 11-метровых удара.

Благодаря победе «Ростов» набрал 38 очков и закрепился на третьей месте турнирной таблицы. В следующем туре команда встретится с «Химками». Матч состоится 19 марта.