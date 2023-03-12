«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Ла Лиги

Сегодня, 12 марта, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Атлетик»: Ахирресабала — де Маркос, Вивиан, И. Мартинес, Баленсиага — Д. Гарсия, Весга, Р. Гарсия — Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс.
«Барселона»: тер Штеген — С. Роберто, Кунде, Бальде, Кристенсен — Бускетс, Ф. де Йонг, Гави — Ф. Торрес, Левандовски, Рафинья.
«Барселона» продолжает уверенно лидировать в испанском чемпионате, набрав 62 очка и опережая мадридский «Реал» на шесть очков. «Атлетик» занимает девятое место турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 33 очка по итогам 24 туров.
«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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