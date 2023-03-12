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«Вильярреал» разделил очки с «Бетисом» в матче 25-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» разделил очки с «Бетисом» в матче 25-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
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Сегодня, 12 марта, состоялся матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Бетис». Команды встретились на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Мигеля Анхеля Арьяса прозвучал в 20:30 мск. Игра завершилась ничьей — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Открыли счёт в этой встрече гости — отличился испанский нападающий Борха Иглесиас после ошибки голкипера «Вильярреала» Пепе Рейны.

Гол Иглесиаса:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 55-й минуте полузащитник хозяев Йереми Пино с передачи Рамона Терратса сравнял счёт, но мяч был отменён. Лишь только после проверки момента системой VAR гол «Вильярреала» был засчитан.

Гол Пино:

В оставшееся время счёт не изменился — 1:1. Исход матча не изменил положение команд в таблице. «Бетис» с 42 очками остался на пятой строчке, а «Вильярреал» — на шестой (38).

В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Осасуной», а «Бетис» — с «Мальоркой». Оба матча пройдут 19 марта.

Испания - Примера. 25-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Иглесиас – 38'   1:1 Пино – 55'
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