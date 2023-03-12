Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал разгромное поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение с крупным счётом в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:4).
«Плохая игра с нашей стороны. Она не получилась. Причины будем искать сейчас все три дня до следующей игры.
Реакция на первый гол? До гола мы уже не контролировали игру. Мы не справлялись с ритмом игры. Соперник был быстрее, мощнее. Нам не хватало возможности и умения с ними бороться. Мяч сегодня не покатился. То, за счёт чего мы обычно компенсируем недостаток мощи, не работало. ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Мы не справились. У команды много новичков, мы не сыграли ни разу с командами, которые играют в тройку защитников. Некоторые перестроения мы могли делать лучше, быстрее. Отсюда постоянное давление на наши ворота, которое привело к голу.
Не хочу говорить о конкретике, индивидуальных ошибках, судьях. Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие выводы должны сделать. Думаю, что через три дня на своём стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».
- 12 марта 2023
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