«Не хочется нагнетать на судей». Полузащитник «Пари НН» Глушаков — о матче с Ростовом»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Игра была равна. Играли хорошо, имели моменты, но качество поля оставляет желать лучшего. Ну, это Ростов‑на‑Дону, юг. Вчера тренировались на «Олимпе», мне кажется, там поле интереснее, чем здесь. Но в этом деле много нюансов. Чтобы рассуждать, нужно здесь быть.

Вопросы по судейству? Нет смысла говорить об этом. Никаких вопросов нет. Ну, иногда бывают моменты. Нас учили, что голкипера во вратарской трогать нельзя. А нам засчитывают гол. Не хочется нагнетать, потому что мы сами не реализовали свои моменты. Судей критикуют и слева, и справа, так что оставим эти моменты», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».