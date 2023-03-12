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«Унион» и «Вольфсбург» поделили очки в матче Бундеслиги

«Унион» и «Вольфсбург» поделили очки в матче Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Унион». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Первый гол в матче на 71-й минуте забил полузащитник «Униона» Йосип Юранович. Он реализовал пенальти. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник хозяев Патрик Виммер.

«Унион» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Вольфсбург» находится на восьмой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет мюнхенская «Бавария» — 52 очка.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин
0:1 Юранович – 72'   1:1 Виммер – 84'
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