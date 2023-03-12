«Унион» и «Вольфсбург» поделили очки в матче Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Унион». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Первый тайм завершился без забитых мячей. Первый гол в матче на 71-й минуте забил полузащитник «Униона» Йосип Юранович. Он реализовал пенальти. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник хозяев Патрик Виммер.
«Унион» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Вольфсбург» находится на восьмой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет мюнхенская «Бавария» — 52 очка.
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