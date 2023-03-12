«Считаю, что нужно двигаться своим путём». Тренер «Ростова» Карпин — о матче с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Футбол «Ростова» отличался от первых матчей в этом году? Ну, естественно, это абсолютно другой футбол. Вы сами всё видели! Да, были ошибки. Это и привело к голу в наши ворота. Также в первом тайме два момента сами себе создали. Но все люди совершают ошибки. Я считаю, что нужно двигаться своим путём, хорошо, что в конце концов всё сложилось таким образом.

Справился ли Голенков с задачами? Справился. Нападающего обычно оценивают по голам или ещё по чему-то. Но я считаю, что сегодня он отработал на все сто.

Какие планы на игру с «Пари НН» в Кубке России? Я не думаю, что по этой игре мы увидели что-то предельно новое по сопернику. Какая-то ротация состава будет 100%. Посмотрим по состоянию, как завтра ребята будут восстанавливаться физически и психологически. От этого будем отталкиваться. Но в голове, конечно, держим матч с «Химками», который пройдёт в воскресенье», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».