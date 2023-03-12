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Тренер «Ростова» Карпин высказался об ошибке Мелёхина в матче с «Пари НН»

Тренер «Ростова» Карпин высказался об ошибке Мелёхина в матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ошибку защитника Виктора Мелёхина в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Мелёхин своей передачей вывел нападающего нижегородцев Тимура Сулейманова на пустые ворота «Ростова», и он сравнял счёт (1:1). Встреча закончилась победой «Ростова» со счётом 2:1.

«С Мелёхиным — это несчастный случай или элемент безрассудства? Если он не видит, что у него за спиной, это не безрассудство, а мастерство. Любой человек, который играл в футбол, знает, что вратарю в створ ворот катить нельзя. Какое здесь безрассудство? Возможно, просто попал в запару, всё-таки ему 19 лет — это молодость», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

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