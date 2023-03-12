Абрамов: если бы не отменённый гол Соболева в матче с «Уралом», в РПЛ жила бы интрига

Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов поделился мнением, находится ли московский «Спартак» в кризисе на фоне ничьей в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) и тяжёлой победы в 19-м туре с «Факелом» (3:2).
«Я не вижу никакого кризиса. Как по мне, «Спартак» сейчас очень приличная команда. У красно-белых шикарная атака. Они забили в одной игре четыре гола «Локомотиву», потом забили три мяча «Уралу» и затем ещё три «Факелу».
Да, я говорю, что «Уралу» они забили три, потому что у них украли тот гол и победу. О каком кризисе речь? Я не понимаю. У них четыре победы подряд этой весной в четырёх матчах. Если бы не украденный гол Соболева в прошлом туре, в чемпионате продолжалась бы интрига», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру».
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