Абрамов: если бы не отменённый гол Соболева в матче с «Уралом», в РПЛ жила бы интрига

Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов поделился мнением, находится ли московский «Спартак» в кризисе на фоне ничьей в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) и тяжёлой победы в 19-м туре с «Факелом» (3:2).

«Я не вижу никакого кризиса. Как по мне, «Спартак» сейчас очень приличная команда. У красно-белых шикарная атака. Они забили в одной игре четыре гола «Локомотиву», потом забили три мяча «Уралу» и затем ещё три «Факелу».

Да, я говорю, что «Уралу» они забили три, потому что у них украли тот гол и победу. О каком кризисе речь? Я не понимаю. У них четыре победы подряд этой весной в четырёх матчах. Если бы не украденный гол Соболева в прошлом туре, в чемпионате продолжалась бы интрига», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру».