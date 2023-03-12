«Атлетик» — «Барселона»: Рафинья открыл счёт на 47-й минуте встречи

Сегодня, 12 марта, проходит матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» принимает «Барселону». Команды встречаются на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В самой концовке первой половины встречи «Барселона» провела опасную атаку. На ударной позиции оказался вингер Рафинья, который уверенно реализовал момент. У судей были подозрения на возможный офсайд, но после проверки момента системой VAR главный арбитр указал на центр поля — 1:0.

Гол Рафиньи

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

«Барселона» продолжает уверенно лидировать в испанском чемпионате, набрав 62 очка и опережая мадридский «Реал» на шесть очков. «Атлетик» занимает девятое место турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 33 очка по итогам 24 туров.