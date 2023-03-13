Масалитин: хотелось бы взаимодействия Заболотного с Чаловым, как у Соболева с Промесом

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал разгромную победу армейцев над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА преобразился. Дома и стены помогают. Поддержка была необходима, поэтому хотелось бы видеть больше болельщиков. Но сейчас там решают вопрос с Fan ID, пока болельщиков не видно. ЦСКА здорово прессинговал, это и привело ко второму голу. Во время мячей Заболотного и Чалова, конечно, помогли рикошеты. Настрой в первом тайме понравился, команда была заряжена.

На второй тайм опять вышли уже не так. При счёте 3:0 отдали инициативу. Игра даётся, зачем ломать её? Есть замены всё-таки. Можно было поддерживать этот темп и рисунок игры. А тут началось давление на ворота Акинфеева. Были опасные моменты. В середине мяч не держался. Замены чуть-чуть освежили игру. Вышел Карраскаль и отыграл лучше, чем три предыдущие игры. С выходом молодёжи началась суета, потому что им пока не хватает опыта. Но игра освежилась. Забили и четвёртый гол. Защитники провели хороший матч у ЦСКА.

Впереди свою роль сыграл настрой Заболотного. В середине что-то получается периодами. Впереди хотелось бы больше взаимодействия Заболотного с Чаловым. Какое есть, например, у Соболева с Промесом. Как было у Дзюбы и Азмуна. Такого пока в ЦСКА нет. Федотов молодец — он поменял схему и посадил Карраскаля, который провалил игру. Риск был оправдан. Пускай двигается в нужном направлении. Нужно найти лучшую схему», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».