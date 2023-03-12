«Считаю, что были не хуже соперника». Тренер «Пари НН» Горлов — о матче с «Ростовом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Я не думаю, что сегодня мы заслужили поражение. Считаю, что были не хуже соперника. Эпизодами отдавали территорию, но делали это умышленно. К сожалению, не всё получилось в организации контригры. Конечно же, мы недовольны поражением и очень расстроены, но надо смотреть вперёд. Никто не говорил, что будет легко. Надо сохранить боевой настрой, заряженность на положительный результат, сделать выводы и двигаться дальше.
Многие тренеры жалуются на состояние поля в Ростове? Мы приняли это как данность. Пришлось немного адаптировать игру, эпизодами её упростить, но поле было одинаковым для всех», — приводит слова Горлова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
- 13 марта 2023
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 12 марта 2023
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:41
-
23:36
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:14
-
23:09
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
22:40
-
22:33
-
22:24
-
22:18
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:48
-
21:40
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:03
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:47
-
20:35