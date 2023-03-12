«Считаю, что были не хуже соперника». Тренер «Пари НН» Горлов — о матче с «Ростовом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Я не думаю, что сегодня мы заслужили поражение. Считаю, что были не хуже соперника. Эпизодами отдавали территорию, но делали это умышленно. К сожалению, не всё получилось в организации контригры. Конечно же, мы недовольны поражением и очень расстроены, но надо смотреть вперёд. Никто не говорил, что будет легко. Надо сохранить боевой настрой, заряженность на положительный результат, сделать выводы и двигаться дальше.

Многие тренеры жалуются на состояние поля в Ростове? Мы приняли это как данность. Пришлось немного адаптировать игру, эпизодами её упростить, но поле было одинаковым для всех», — приводит слова Горлова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».