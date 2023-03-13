Непомнящий: думаю, что у ЦСКА есть шансы на очки в матче с «Зенитом»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов», в котором победу одержали армейцы — 4:0. Также специалист поделился ожиданиями от предстоящей встречи следующего тура РПЛ с «Зенитом», которая состоится 19 марта.

«Стал ли неожиданным результат? В какой-то степени да. Судя по первому тайму, «Крылья Советов» были не готовы играть в таких условиях. Они сами на себя не были похожи. Ну и, конечно, армейцы использовали всё, что было возможно, поэтому забили столько мячей.

Мы видели, что во втором тайме игра гостей поменялась. Они выглядели на поле уже по-другому и сыграли на своём привычном уровне. Правда, у них не получилось забить. Так бывает. Поэтому не могу сказать, что всё у ЦСКА было легко.

Ожидания от игры следующего тура с «Зенитом»? Такие матчи малопредсказуемы. Конечно, это будет серьёзное противостояние. Но армейцы будут готовы к нему. Думаю, что у них есть шансы на очки», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».