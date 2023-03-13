Жан-Эде Аолу принёс «Страсбургу» ничью в матче с «Марселем», сделав дубль за две минуты

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Команды сыграли вничью — 2:2.

На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Леонардо Балерди. На 49-й минуте отличился защитник «Марселя» Шансель Мбемба. На 76-й минуте нападающий Алексис Санчес увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. В концовке встречи полузащитник «Страсбурга» Жан-Эде Аолу сделал дубль за две минуты. Он отличился на 88-й и 89-й минутах матча и принёс своей команде ничью.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023, набрав 56 очков после 27 матчей. «Страсбург» располагается на 15-й строчке — 23 очка. Турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ» (66).