Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком». Отрыв от «Реала» — девять очков

Сегодня, 13 марта, завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. Встреча закончилась минимальной победой сине-гранатовых — 1:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный мяч был забит в концовке первой половины встречи, когда на 47-й минуте бразильский вингер Рафинья реализовал момент после дальнего заброса Серхио Бускетса. У судей были претензии к моменту из-за возможного офсайда, но после проверки момента судьями на VAR мяч был засчитан.
Гол Рафиньи:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
После этого «Атлетик» имел несколько моментов для того, чтобы сравнять счёт. На 87-й минуте отличился Иньяки Уильямс, который реализовал выход один на один с голкипером. Однако после просмотра повтора момента мяч не был засчитан из-за игры рукой в самом начале атаки. В концовке встречи каталонцы устояли против натисков соперника и увезли три очка — 1:0.
Победа позволила «Барселоне» набрать 65 очков и оторваться от «Реала» на девять очков. «Атлетик» (33 очка) остался на девятом месте. В следующем туре команда из Бильбао сыграет с «Вальядолидом» (17 марта), а «Барселона» в рамках «эль класико» встретится с «Реалом» (19 марта).
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