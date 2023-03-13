«Игра будет другая, это очевидно». Тренер «Пари НН» Горлов — о кубковом матче с «Ростовом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом». Встреча состоится в Нижнем Новгороде в четверг, 16 марта. Начало игры — в 18:00 мск. Вчера, 12 марта, «Пари НН» уступил «Ростову» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.
«В четверг, 16 марта, мы принимаем «Ростов», а уже 19 марта у нас очень важный матч с московским «Торпедо». Конечно же, будет ротация состава, но это не значит, что Кубок для нас менее важен. Кто-то из ребят пропустил матч из-за простуды или микротравм. У нас есть два дня, чтобы принять решение по составу. Но игра будет другая, это очевидно», — приводит слова Горлова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
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