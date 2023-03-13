В «Барселоне» удивлены заявлением «Реала» по делу о подкупе арбитров

Отношения «Барселоны» и «Реала» могут испортиться, сообщает Barca Universal со ссылкой на Catalunya Radio.

«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела о возможной коррупции каталонского клуба и заявил об участии в судебном процессе. В «Барселоне» были удивлены и разочарованы данной позицией мадридского клуба. В стане «сине-гранатовых» считают, что ситуация может разрушить хорошие отношения между клубами.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барселона» набрала 65 очков в турнирной таблице Ла Лиги и оторвалась от «Реала» на девять баллов.

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