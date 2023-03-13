Болельщики «Атлетика» устроили акцию протеста против «Барселоны» во время матча 25-го тура чемпионата Испании (0:1). Болельщики «Атлетика» бросали фальшивые купюры, на которые было написано «Мафия». Также по ходу матча они скандировали, что «Барселона» должна отправиться в Сегунду из-за дела о судьях.

Напомним, 10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю местного судейского департамента Энрике Негрейре.

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут.

На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 65 очков.

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