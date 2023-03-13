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Канчельскис: «Спартак» пытается навязать борьбу «Зениту», хотя это смешно

Канчельскис: «Спартак» пытается навязать борьбу «Зениту», хотя это смешно
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о попытках «Спартака» навязать борьбу «Зениту» в чемпионской гонке чемпионата России.

«Нет ничего страшного в том, что «Спартак» и «Зенит» сначала вели в счёте, а потом пропустили по два мяча. Главное – результат. А результат и в том, и в другом случае – победа. Команды выиграли и взяли по три очка, а это самое главное. Если бы они сыграли вничью или проиграли, тогда другое дело.

«Спартак» борется за то, чтобы попытаться навязать «Зениту» борьбу за первое место. Хотя это смешно – и все это прекрасно понимают. Но в любом случае «Спартак» пытается навязать борьбу «Зениту» – и в этом тоже есть какой-то интерес», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 48 очко. «Спартак», в свою очередь, занимает второе место, набрав 40 очков.

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