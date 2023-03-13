Ромен Молина: часть игроков «ПСЖ» называет Галтье «физруком»

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны главным тренером команды Кристофом Галтье.

Как сообщает журналист Ромен Молина в видео на своём Youtube-канале, часть футболистов «ПСЖ» не уважает Галтье и называет его «физруком».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не уволит Галтье после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Парижане оказались слабее «Баварии». Специалист может потерять работу, только если французская команда не выиграет Лигу 1.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после 27 сыгранных матчей, набрав в них 66 очка и опережая идущий вторым «Марсель» на десять очков. Кристоф Галтье возглавил парижскую команду только перед началом текущего сезона.

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