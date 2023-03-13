«Хочу обыграть родной клуб». Защитник «Динамо» Сазонов — о настрое на матч с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о настрое перед матчем с санкт-петербургским «Зенитом», воспитанником которого он является.
«Конечно, у «Зенита» будет преимущество домашнего поля. Я как воспитанник «сине‑бело‑голубых» знаю, что поддержка у команды хорошая. Конечно, было бы приятно сыграть на домашнем стадионе. Но главное, что мы будем играть в футбол против хорошей команды в хорошей атмосфере.
Нам легко себя мотивировать. Я говорю, что это последний шанс. Плюс я хочу обыграть свой родной клуб, играя за новую команду. Также, естественно, хочу взять реванш. Для нас матчи за Кубок — это шанс реабилитироваться и продолжить борьбу за трофей», — приводит слова Сазонова «Матч ТВ».
Кубковый матч «Зенит» — «Динамо» состоится в среду, 15 марта.
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