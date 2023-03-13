Соломатин оценил возможность ЦСКА догнать «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин высказался о красно-синих после победы над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0.
«Победа над «Крыльями» была очень уверенной. Забить четыре «Крыльям» – это очень хорошо, потому что самарцы очень крепкая команда. ЦСКА сегодня показал качественную игру в непростых погодных условиях. Если говорить о противостоянии ЦСКА и «Крыльев» в Кубке России, то это будут совершенно разные игры, «армейцам» ни в коем случае нельзя расслабляться.
Да, ЦСКА теперь близок к зоне призовых мест РПЛ, а до «Спартака» восемь очков. Хочется сказать, что всегда надо ставить максимальные задачи и нужно будет бороться с «красно-белыми». Тяжело, конечно, будет догнать «Спартак», но возможно», – приводит слова Соломатина Metaratings.
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