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Баженов назвал Промеса одним из лучших футболистов в истории «Спартака»

Баженов назвал Промеса одним из лучших футболистов в истории «Спартака»
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Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов назвал вингера Квинси Промеса одним из лучших игроков в истории клуба.

«Квинси — один из лучших игроков и легионеров в истории «Спартака». Само достижение говорит о многом, поэтому что ни скажешь — будет в точку. Хочется пожелать ему здоровья, чтобы продолжал в том же духе», — приводит слова Баженова „Матч ТВ“.

Промес оформил дубль в матче с «Факелом», забив свой 100-й и 101-й мячи в составе красно-белых. В нынешнем сезоне на его счету 14 голов в 16 матчах РПЛ. Голландский футболист является одним из лучших бомбардиров российского чемпионата.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров, набрав 40 очков. У «Зенита» — 48 очков.

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