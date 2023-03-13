Дмитрий Радченко: пенальти в ворота «Зенита» спорный – где-то 50 на 50

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и подмосковными «Химками».

«Именно поэтому футбол – спорт номер один. Потому что он непредсказуем. Ты вроде бы контролируешь игру, но в любой момент может всё перевернуться с ног на голову. Напряжение у болельщиков, конечно, было, но никакой истерики. В Питере всегда болельщики верят в свою команду, в то, что, в конце концов, она добьётся нужного результата. Матч получился очень эмоциональным.

Не только в этом сезоне, но и всегда во второй части чемпионата команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, всегда отбирали очки. Потому что права на ошибку у некоторых команд уже не было. Сейчас у них то же самое. Они решают свои задачи, и оставшиеся матчи должны играть на все сто процентов, выкладываться и набирать очки. Поэтому никаких сюрпризов нет. Никто не хочет сдаваться.

На мой взгляд, пенальти, назначенный в ворота «Зенита» спорный, где-то 50 на 50. Его нужно тщательно смотреть, разбирать. Мы возвращаемся обратно. Последние два года мы говорим о спорных пенальти, о спорных красных карточках, о ВАР, много моментов. Конечно это все околофутбольное отвлекает людей. Они смотрят не на футбол, не на результат, а вот на эти вещи, которые до сих пор, к сожалению, непонятно как трактуются», – приводит слова Радченко Metaratings.