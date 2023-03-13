Родригао — о Кубке России: «Зенит» хочет завершить сезон с двумя трофеями

Защитник «Зенита» Родригао высказался о грядущем матче Кубка России с «Динамо».
«Для меня игра дома перед своими болельщиками — это всегда дополнительная мотивация. Понятно, что каждый соперник выходит более заряженным на «Зенит». Когда команда выходит с таким настроем, то можно использовать свои сильные стороны. Когда соперник так заряжен на борьбу, он не так много времени проводит в обороне. Для нас же это дополнительная возможность показать свой лучший футбол.
Кубок имеет такую же важность, как и чемпионат. В «Зените» привыкли к победам. Мы хотим завершить сезон с двумя трофеями. Понимаем, что это будет непросто, но каждый из нас настроен отдать максимум своих сил. Готовимся к матчам от игры к игре. В первой части сезона мы не так успешно выступили в Кубке по сравнению с РПЛ. Хотим во второй половине это наверстать и радовать болельщиков своей игрой», — приводит слова Родригао «Матч ТВ».
Игра «Зенит» — «Динамо» состоится в среду, 15 марта.
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