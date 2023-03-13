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Победы Медведева и Рублёва, «Ростов» одолел «Пари НН». Главное к утру

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» благодаря голу на последних минутах, «Барселона» переиграла «Атлетик» в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев переиграл Ивашко в трёх сетах и вышел в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе.

2. Рублёв обыграл Умбера и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

3. «Ростов» вырвал победу у «Пари НН» благодаря голу Осипенко с пенальти на 90+4-й минуте.

4. Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком». Отрыв от «Реала» — девять очков.

5. Карен Хачанов проиграл Давидович-Фокине в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

6. Marca: «Реал» устал от неопределённости Мбаппе и не заинтересован в трансфере игрока.

7. Шакира побила 14 рекордов Гиннесса благодаря песне о разводе с Пике.

8. Потапова проиграла Пегуле в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.

9. «Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Динамо» и выиграло серию плей-офф — 4-2.

10. РПЛ сообщила о 15 965 фанатах на матче «Зенит» — «Химки». В Петербурге заявили о 20 638.