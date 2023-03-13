Победы Медведева и Рублёва, «Ростов» одолел «Пари НН». Главное к утру

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» благодаря голу на последних минутах, «Барселона» переиграла «Атлетик» в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев переиграл Ивашко в трёх сетах и вышел в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе.
2. Рублёв обыграл Умбера и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
3. «Ростов» вырвал победу у «Пари НН» благодаря голу Осипенко с пенальти на 90+4-й минуте.
4. Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком». Отрыв от «Реала» — девять очков.
5. Карен Хачанов проиграл Давидович-Фокине в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
6. Marca: «Реал» устал от неопределённости Мбаппе и не заинтересован в трансфере игрока.
7. Шакира побила 14 рекордов Гиннесса благодаря песне о разводе с Пике.
8. Потапова проиграла Пегуле в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.
9. «Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Динамо» и выиграло серию плей-офф — 4-2.
10. РПЛ сообщила о 15 965 фанатах на матче «Зенит» — «Химки». В Петербурге заявили о 20 638.
- 13 марта 2023
-
09:18
-
09:16
-
09:09
-
09:08
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
07:27
-
06:57
-
06:20
-
06:03
-
05:46
-
05:37
-
05:36
-
04:56
-
04:07
-
03:54
-
03:41
-
02:57
-
02:57
-
02:48
-
02:25
-
01:56
-
01:28
-
00:58
-
00:48
-
00:40
-
00:39
-
00:32
-
00:21
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 12 марта 2023
-
23:59
-
23:49