Леонид Слуцкий считает, что у «Краснодара» изменился вектор развития

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил выступления «Краснодара» под руководством Владимира Ивича.
«Думаю, будем делать выводы по стилю Владимира Ивича позже. Я смотрел обе кубковые игры с ЦСКА, матч с «Торпедо» и встречу с «Динамо». У «Краснодара» большое количество иностранных футболистов, у клуба в очередной раз поменялся вектор или чуть-чуть видоизменился, потому что в последнем матче в стартовом составе было лишь три россиянина, а один из них — Эдуард Сперцян, который фактически не может играть за нашу сборную.
Мы смотрим на новый «Краснодар», на нового главного тренера и пытаемся понять, какая игровая модель присуща этой команде. Понятно, что сохранена схема 4-3-3, с которой «Краснодар» играл при всех специалистах, но люди своим наполнением эту схему могут менять», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
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