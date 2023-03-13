Леонид Слуцкий считает, что у «Краснодара» изменился вектор развития

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил выступления «Краснодара» под руководством Владимира Ивича.

«Думаю, будем делать выводы по стилю Владимира Ивича позже. Я смотрел обе кубковые игры с ЦСКА, матч с «Торпедо» и встречу с «Динамо». У «Краснодара» большое количество иностранных футболистов, у клуба в очередной раз поменялся вектор или чуть-чуть видоизменился, потому что в последнем матче в стартовом составе было лишь три россиянина, а один из них — Эдуард Сперцян, который фактически не может играть за нашу сборную.

Мы смотрим на новый «Краснодар», на нового главного тренера и пытаемся понять, какая игровая модель присуща этой команде. Понятно, что сохранена схема 4-3-3, с которой «Краснодар» играл при всех специалистах, но люди своим наполнением эту схему могут менять», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.