Фёдор Чалов не думает, что проводит лучший сезон в карьере. У него 13 голов в 25 матчах

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги и рассказал о своих ощущениях от сезона.
«Погода, конечно, не мартовская, но мы добились результата и этому рады. Не могу сказать, что ощущаю, что это мой лучший сезон, потому что он ещё впереди. Сейчас чувствую себя отлично, всё получается, и получаю удовольствие от футбола», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
В нынешнем сезоне 24-летний Чалов забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
15 марта ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке (в Самаре), а 19 марта встретится с «Зенитом» в РПЛ (в Москве).
- 13 марта 2023
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