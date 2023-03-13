Баньяк: Васин — русский Пике! Очень мудрый защитник и классный парень

Новичок «Пари Нижний Новгород» Франк Баньяк рассказал о совместной игре с защитником Виктором Васиным за «Кайрат». Напомним, до переезда в Казахстан Васин выступал за ЦСКА, «Уфу», «Мордовию» и ряд других клубов. Баньяк перебрался в РПЛ в январе 2023 года из «Кайрата».
«Каково было сотрудничать в обороне с Васиным? Да отлично. Он уже старый, ну то есть опытный. Очень мудрый защитник и классный парень. Такой же пришёл сейчас к нам в «Нижний», Глушаков: может многое передать молодым.
Результативные ошибки защитников сильно бросаются в глаза фанатам? Это худшее в амплуа защитника. Когда теряешь мяч, прикрыть тебя некому — только надеяться на спасение вратаря. Ошибётся опорник — могу подстраховать я, левый или правый защитник сместится. Легко тыкать пальцем: «Вот это он налажал».
Поэтому защитником трудно начинать — тут не до удовольствия, о котором я упоминал. Надо быть просто надёжным. Кого Васин напоминал из защитников «Барсы»? Пике. Он русский Пике!
Кстати, я отлично поладил в «Кайрате» с ещё одним парнем, пришедшим из ЦСКА, — полузащитником Антоном Крачковским. И футболист приличный», — приводит слова Баньяка Sport24.
- 13 марта 2023
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