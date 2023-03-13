Фёдор Чалов: понимаем, что ЦСКА на выезде и дома — две разные команды

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов объяснил причину двоякого старта команды во второй части сезона в Российской Премьер-Лиге. Армейцы на выезде проиграли «Сочи» (0:2), а затем дома разгромили «Крылья Советов» (4:0).

«Почему ЦСКА так болтает? Для нас, если честно, это тоже небольшая травма. Понимаем, что ЦСКА дома и на выезде — будто две разные команды. Все всё прекрасно понимают, нет недонастроя, но случаются такие игры. Мы работаем, думаю, выйдем из этой ситуации», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

ЦСКА в 19 матчах чемпионата России набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 16 очков. К слову, именно с командой из Санкт-Петербурга ЦСКА проведёт следующий матч в РПЛ (19 марта, Москва).