Кобелев: хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил рестарт сезона для бело-голубых и выразил надежду, что нападающий Константин Тюкавин начнёт получать больше игрового времени.

«Что сейчас происходит с «Динамо»? Команда не играет плохо. «Динамо» по-прежнему борется за третье место, потому что «Спартак» и «Зенит» уже оторвались. Да, бело-голубые невзрачно выглядели в чемпионате в игре с «Крыльями» и рестарт РПЛ им не удался, но я бы не стал категорично говорить об игре команды. К сожалению, на наших полях из-за погоды сложно играть в комбинационный футбол. То, что «Динамо» наигрывало при хорошей погоде в Турции, в ОАЭ, бело-голубые не могут воплотить в жизнь. Хотелось бы, чтобы «Динамо» выглядело, как в конце 2022 года. Всё-таки рассчитывали на большее.

Кто в нападении сейчас смотрится предпочтительнее — Тюкавин или Смолов? Тюкавин постоянно забивает. Если есть возможность, можно использовать Смолова и Тюкавина вместе. Сейчас Захарян не очень хорошо выглядит, как и Макаров. Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».