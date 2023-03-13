Кухарчук: в России и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков — караул

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал, почему решил перейти в стан автозаводцев из «Химок». Также 32-летний игрок высказался по поводу системы Fan ID, из-за которой существенно снизилась посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.

«Переходя из «Химок» в «Торпедо», я хотел поменять обстановку. Я стал думать больше о футболе, нежели читать газеты, которые рассказывали, что творилось в клубе. За «Химками» не слежу сейчас, мне было там не очень комфортно. Я в «Торпедо» и думаю о том, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Понимаю ли я, зачем нужен Fan ID? Нет, не понимаю. Наверное, для тотального контроля. У меня, допустим, было сразу мнение, что с приходом Fan ID количество зрителей уменьшится. Футбол — для болельщиков, играть при пустых трибунах не очень прикольно. Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые, и отменят паспорт болельщика. У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков — караул. Видел баннер на стадионе «Спартака», на котором изображены пустые трибуны и надпись «Скоро на всех стадионах страны», — очень актуально», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».