Слуцкий: матчи «Зенита» и «Спартака» показали, что в РПЛ нет большого разрыва в мастерстве

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о матчах «Спартака» и «Зенита» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли с «Факелом» и «Химками», ведя 2:0, затем упускали это преимущество, но вырывали победу в концовке встреч.

«Казалось, что «Спартак» — «Факел» — однозначный матч? На самом деле и было однозначно. Казалось, что всё быстро было закончено, но очень похожие ситуации — в играх двух наших ведущих команд, когда и «Спартак», и «Зенит» пропустили по два мяча от клубов, находящихся в нижней части таблицы. Это говорит о том, что нет такого большого разрыва в мастерстве, хотя и «Зенит», и «Спартак» играют очень хорошо, у них оптимальные стартовые составы.

Это также говорит о том, что началась гонка за выживание, никто не хочет уступать. Посмотрите, какой матч проводит «Торпедо», как сопротивляются «Факел» и «Химки». Борьба не только за высокие места, но и за зону выживания», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.