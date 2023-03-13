Слуцкий: матчи «Зенита» и «Спартака» показали, что в РПЛ нет большого разрыва в мастерстве

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о матчах «Спартака» и «Зенита» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли с «Факелом» и «Химками», ведя 2:0, затем упускали это преимущество, но вырывали победу в концовке встреч.
«Казалось, что «Спартак» — «Факел» — однозначный матч? На самом деле и было однозначно. Казалось, что всё быстро было закончено, но очень похожие ситуации — в играх двух наших ведущих команд, когда и «Спартак», и «Зенит» пропустили по два мяча от клубов, находящихся в нижней части таблицы. Это говорит о том, что нет такого большого разрыва в мастерстве, хотя и «Зенит», и «Спартак» играют очень хорошо, у них оптимальные стартовые составы.
Это также говорит о том, что началась гонка за выживание, никто не хочет уступать. Посмотрите, какой матч проводит «Торпедо», как сопротивляются «Факел» и «Химки». Борьба не только за высокие места, но и за зону выживания», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 13 марта 2023
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:33
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:16
-
09:09
-
09:08
-
08:46
-
08:30
-
08:11
-
07:27
-
06:57
-
06:20
-
06:03
-
05:46
-
05:37
-
05:36
-
04:56
-
04:07