Фёдор Чалов похвалил Хызыра Аппаева за гол в ворота «Спартака» в матче РПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отметил гол форварда «Факела» Хызыра Аппаева в ворота «Спартака» (2:3) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему обратил внимание на гол Аппаева? Для меня как для нападающего это один из самых сложных голов. Поймал этот мяч по-футбольному «с двойничка», с полулёта. Прекрасный гол, трудовой, чистый форвард», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

33-летний Аппаев выступает за «Факел» с января 2021 года. В 22 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России нынешнего сезона на счету нападающего два гола и три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

«Факел» в 19 матчах РПЛ набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.