Мишкич: Ловрен не потеря для «Зенита». Они без проблем поменяют любого футболиста

Полузащитник «Урала» Даниель Мишкич заявил, что перешедший из «Зенита» в «Лион» Деян Ловрен был сильнейшим защитником в Российской Премьер-Лиге, отметив при этом, что петербуржцы могут без проблем заменить футболиста любого уровня.

«Ловрен был сильнейшим защитником в РПЛ? Сто процентов. Он столько сделал для сборной Хорватии, для своих клубов — «Ливерпуля» и «Зенита»! Выиграл всё. Про Деяна могу сказать исключительно хорошее не только как о футболисте, но и как о человеке. Это отличный футболист, но как человек Ловрен ещё лучше.

Для кого-то его уход стал бы потерей, но это же «Зенит», который быстро может поменять любого футболиста. Для питерцев заменить такого футболиста, как Ловрен, не составит никаких проблем», — приводит слова Мишкича Sport24.