Фёдор Чалов рассказал, что именно помогает Квинси Промесу забивать за «Спартак»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о форварде «Спартака» Квинси Промесе.

«Он очень настырный, хорошо работает с мячом, наглость ему очень сильно помогает, поэтому у него много моментов, из которых он реализовывает часть», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

31-летний Квинси Промес в 204 матчах за «Спартак» забил 101 гол и отдал 50 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. Отметим, что нидерландец стал первым иностранным футболистом в истории «Спартака», которому покорилась отметка в 100 мячей за команду.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, но с 2018 по 2021-й был футболистом «Аякса» и «Севильи».

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Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми. Видеоролик: