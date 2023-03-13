Игрок «Торпедо» Чурич: у нас есть все шансы для того, чтобы остаться в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич прокомментировал поражение московской команды в матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1). Также футболист высказался о шансах автозаводцев сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.
«Торпедо» в субботу уступило на своём поле «Уралу» в матче 19‑го тура МИР РПЛ. Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Екатеринбурга. Чёрно‑белые находятся на последнем, 16‑м месте в таблице РПЛ, набрав семь очков в 19 турах.
«Было очень тяжело играть, потому что такая погода не про футбол и не про игру. Очень много снега и холодно, это было больше похоже на какую‑то борьбу. Для меня справедливым результатом было бы 0:0 или 1:1. У «Урала» было не так много моментов, чтобы забить. Но это футбол, и, к сожалению, мы проиграли.
Почему «Торпедо» не удаётся побеждать, хотя у команды неплохой состав и тренер? Не знаю. Каждый тренер видит ситуацию по‑своему и старается её решить, а мы должны следовать его идеям и постараться выложиться по максимуму, чтобы улучшить команду. Посмотрим, что будет дальше.
Возможно ли «Торпедо» остаться в РПЛ? Да, я считаю, что это возможно. Конечно, будет очень трудно это сделать, но у нас есть все шансы для того, чтобы остаться в Премьер‑Лиге. Мы должны приложить все усилия и быть едины», — приводит слова Чурича «Матч ТВ».
- 13 марта 2023
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