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Чалов: хотелось бы побить свой рекорд по голам в РПЛ, но важнее выиграть Кубок России

Чалов: хотелось бы побить свой рекорд по голам в РПЛ, но важнее выиграть Кубок России
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился целями на оставшуюся часть сезона.

«Мои цели на оставшуюся часть сезона? Забить как можно больше. Наверное, есть цель побить свой рекорд по голам в РПЛ, когда я стал лучшим и забил 15. Хотелось бы побить его для себя, но важнее выиграть с ЦСКА Кубок России», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

24-летний Чалов уже забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах чемпионата России. Также на его счету два гола в шести встречах Фонбет Кубка России. Отметим, что в этом турнире армейцам предстоит сыграть в двухматчевом противостоянии с «Крыльями Советов», которые они вчера, 12 марта, разгромили в игре РПЛ (4:0).

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