Чалов: хотелось бы побить свой рекорд по голам в РПЛ, но важнее выиграть Кубок России

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился целями на оставшуюся часть сезона.

«Мои цели на оставшуюся часть сезона? Забить как можно больше. Наверное, есть цель побить свой рекорд по голам в РПЛ, когда я стал лучшим и забил 15. Хотелось бы побить его для себя, но важнее выиграть с ЦСКА Кубок России», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

24-летний Чалов уже забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах чемпионата России. Также на его счету два гола в шести встречах Фонбет Кубка России. Отметим, что в этом турнире армейцам предстоит сыграть в двухматчевом противостоянии с «Крыльями Советов», которые они вчера, 12 марта, разгромили в игре РПЛ (4:0).