Игрок «Баварии» Коман рассказал, как команде удалось справиться с Месси и Мбаппе в ЛЧ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман рассказал, как немецкой команде удалось справиться со звёздными нападающими французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Лионелем Месси в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У нас не было никакого конкретного плана действий против Мбаппе. Для нас самым важным было разорвать их связь с Месси. Обычно мы являемся очень сильно прессингующей командой, но в матче с «ПСЖ» мы отступили назад, чтобы дать им меньше глубины», — сказал Коман в эфире Telefoot.
Мбаппе и Месси не смогли отметиться ни одним результативным действием в двух матчах с «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов. В Париже «ПСЖ» проиграл мюнхенцам 0:1, на выезде — 0:2, вылетев из розыгрыша турнира.
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- 13 марта 2023
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